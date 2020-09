Calcio in Tv, ecco chi vince e chi resta senza pallone. Torna Piccinini, Anna Billò sugli scudi

Ultimo aggiornamento: 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rombano i motori, si agitano i palloni e le racchette da tennis. Questa stagione sportiva così anomala è pronta a un altro giro. E visti gli stadi vuoti la tv fa sempre di più la protagonista. Anche se ascoltare tutto ciò che si dicono a bordo campo e sulle panchine comincia un po’ a stufare il telespettatore. L’effetto nostalgia per i cori e i boati del pubblico ti assale durante la telecronaca.. Anche se sulla Serie A incombe la spada di damocle del prossimo triennio dei diritti. Tuttavia il 20-21 è ancora un campionato che. Tra gli opinionisti Sky Sport ha preso un numero uno comeche si va ad aggiungere a tutti gli altri capitanati in primis da, con tra gli altriche si è perfino scoperto cantante e ballerino all’nei Power Hits di Rtl 102,5.Sarà la prima stagione calcistica orfana diche cede il suo posto adper la Champions (passa in conduzione dell’Europa League). Nel bouquet di Sky oltre a Serie A, coppe europee, F1 e Moto Gp ci sono anche la Premier League, la Bundesliga e il grande tennis.Per quanto riguarda Mediaset – anche se manca l’ufficialità -verso la conferma della Champions ea Pressing Serie A.farà solo le telecronache mentre il testimone della conduzione di Tiki Taka passa a A RaiSport la Domenica Sportiva vede in conduzionecon la supervisione di(l’Altra Ds al tandem). A Novantesimo Minutoin prima linea con la supervisione di. A Tutta Rete ci sarà, la Giostra del Gol va alla(a cura di). Carollo che condurrà anche il 90’ del sabato. Atocca Dribbling. A Dazn la star è sempre