Lutto per Piero Chiambretti , è morta la mamma Felicita per coronavirus . Mamma Felicita è morta all'Ospedale Mauriziano di Torino. A darne notizia, il sito Dagospia con un flash. Immediate le condoglianze di fan e amici sul web. Vladimir Luxuria ha omaggiato mamma Felicita con un post sul suo profilo Twitter.

Ecco le parole di Vladimir Luxuria: «La mamma di Piero Chiambretti non ce l’ha fatta, le mie più sentite condoglianze».

Solo qualche giorno fa, la notizia secondo cui il conduttore Mediaset e mamma Felicita erano risultati positivi al coronavirus . Serena Grandi, amica di Chiambretti, gli aveva espresso subito la sua vicinanza: «Sono tanto tanto dispiaciuta per Piero. Spero guarisca presto. Sono preoccupata anche molto per la mamma anziana». Pochi minuti fa, la triste notizia.

