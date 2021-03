«Lol: chi ride è fuori», ci sono anche The Jackal nello show su Amazon Prime

Ci sono anche Ciro e Fru dei The Jackal nel nuovo comedy show Amazon Original italiano dal titolo, «LOL: Chi ride è fuori». Si tratta di una sfida fra dieci comici professionisti (Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna) che dovranno restare seri per SEI ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari per aggiudicarsi un premio finale di 100mila euro che andranno ad un ente benefico scelto da chi vincerà.

Ad osservare questa esilarante gara comica dalla control room, un inedito arbitro e conduttore, Fedez, affiancato della co-host Mara Maionchi. L'innovativo comedy show in sei episodi (da 30 minuti) prodotto da Endemol Shine Italy sarà disponibile dal 1 aprile su Amazon Prime Video in più di 240 paesi e territori nel 2021.

