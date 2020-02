Gomorra ai tempi del coronavirus: per Genny e Ciro il nuovo business è l’Amuchina

Mentre la paura per la diffusione del nuovo virus dell’influenza sta scemando, sul web e sui social network sono di tendenza da qualche giorno le letture in chiave ironica del momento emergenziale. Ora che l’allarme dei primi giorni – quando la gente ha preso d’assalto i supermercati in vista di chissà quale evento catastrofico – è rientrato, sembra sia più accettabile scherzare sull’argomento, esorcizzando così le nostre fobie. E sono proprio quelle a essere prese di mira dai vari meme, vignette e video satirici che stanno spopolando in Rete.

Quello dell’Amuchina, il famoso disinfettante andato a ruba nei giorni scorsi e il cui prezzo è arrivato alle stelle, è il caso che più di tutti sta ispirando chi crea contenuti divertenti da diffondere attraverso i nuovi media. In particolare, sta avendo un enorme successo il video dei The CereBross, “Gomorra ai tempi del CoronaVirus”, che gioca con i personaggi della famigerata fiction ideata da Roberto Saviano. E in questa versione, riveduta e corretta, Genny chiede a Ciro d’incontrarlo per proporgli un nuovo business: non si tratta di un carico di droga in arrivo dal Sud America, ma dell’oro trasparente, la sostanza più richiesta del momento. E in Honduras stanno già convertendo i laboratori per produrre Amuchina purissima di cui Secondigliano diventerà la capitale.



«L’input è partito dai follower, che ci seguono numerosi sui nostri canali social – spiega ancora Iacovone –. Io non me la sentivo di trattare un argomento così delicato, un caso in cui molte persone hanno sofferto e qualcuno è anche venuto a mancare. Poi è subentrata la speculazione e ci è sembrato giusto porre la nostra attenzione su questo aspetto del problema. E, come al solito, l’abbiamo fatto con ironia».

