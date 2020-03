Coronavirus, positiva «Lisbona» della Casa di Carta: l'annuncio su Instagram

Si allunga la lista degli attori positivi al coronavirus. Anche Itziar Ituño, la Lisbona della Casa di Carta, ha dichiarato di essere risultata positiva al tampone. L'attrice ha comunicato l'esito del test ai fan su Instagram a pochi giorni dalla messa in onda della nuova stagione della fortunata serie spagnola.

«Ciao a tutti! È ufficiale, da venerdì pomeriggio ho sintomi (febbre e tosse secca) e oggi abbiamo ricevuto la conferma del test epidemiologico. È coronavirus - ha scritto condividendo una foto sorridente - Il mio caso è lieve e sto bene, ma è molto molto contagioso e super pericoloso per le persone più deboli. Questa non è una sciocchezza, attenzione, non prendertela alla leggera, ci sono morti, molte vite in gioco e non sappiamo ancora fino a che punto andrà, quindi è giunto il momento di vaccinarsi per la responsabilità del bene comune. È un momento di solitudine e generosità! State a casa e proteggete gli altri. Ora ho 15 giorni di quarantena e poi si vedrà. Abbi cura di te».

