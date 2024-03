Diego Abatantuono: «Fedez mi fa tenerezza, è stato tradito. Per fare il comico ho una sola regola»

Diego Abatantuono entra trionfante nello studio di LOL - Chi ride è fuori 4, in onda su Prime Video dal primo aprile, lasciando subito il segno con il suo inconfondibile stile. Già dalla sua entrata, ispirata al suo successo Eccezzziunale... veramente e caratterizzata da occhiali scuri e cappotto lungo, Abatantuono si impone come una presenza dominante, pronta a mettere alla prova i concorrenti con il suo umorismo pungente. «Se cercavano un cast per non far ridere nessuno, l’hanno trovato», esordisce, dimostrando fin da subito di essere all'altezza della sua reputazione.

Il comico

In un'intervista al Messaggero, Abatantuono riflette sulla sua partecipazione a LOL con un misto di ironia e saggezza. «Lo so, la vita è altro.

Stare con i figli e con gli amici, fare il meno possibile. Ma se mi propongono una cosa interessante, la faccio», dice. Condivide il suo approccio spontaneo, spiegando di aver preparato solo la prima battuta. Una comicità, forgiata attraverso anni di esperienza e osservazione: «Per fare il comico c’è una sola regola: andare a pranzo con quelli bravi, farci l’aperitivo al bar», confessa.

Il tradimento di Fedez

Abatantuono parla poi di Fedez, giudice del reality e concorrente, esprimendo stima e un pizzico di rammarico per le sue vicende personali: «Mi dispiace non averlo conosciuto meglio. Mi pare intelligente. Non arrivi a fare un lavoro come lo fa lui, indipendentemente dal giudizio che ho sulla sua musica, se non lo sei. È diventato un’industria. Lo stimo. Sono deluso per quello che gli è successo». Poi spiega meglio il riferimento alla crisi tra il rapper e la moglie Chiara Ferragni e sul caso Balocco: «Mi mette tristezza pensare che persone come lui e la moglie siano stati traditi da gente pagata per seguirli. Avvocati, consulenti: se hanno fatto una leggerezza, qualcuno avrebbe dovuto aiutarli ad accorgersene. Mi fa tenerezza».

La famiglia e il futuro

A proposito di tradimenti, dice di averne subiti sia in ambito professionale, da un agente, che personale, da amici insospettabili. Nonostante le delusioni, Abatantuono trova motivo di gioia nella vita quotidiana, in particolare nella compagnia dei suoi figli e dei loro amici. «I miei figli sono stati fatti apposta per essere persone carine», afferma con orgoglio. Guardando al futuro, non esclude un ritorno al cinema. Inoltre, l'apertura di una nuova polpetteria a Milano rappresenta un'altra avventura imprenditoriale che attende l'artista con entusiasmo.