Diletta Leotta: «Ci siamo stancate tutte: solidarietà alla giornalista sportiva molestata»

Diletta Leotta scende in campo per mandare un messaggio di solidarietà e vicinanza alla collega vittima di molestie durante una diretta Tv. La conduttrice di Dazn ha parlato nella serata di Napoli-Lazio rivolgendosi al pubblico e all'inviata di Toscana Tv, Greta Beccaglia. Ecco le parole di Diletta Leotta trasmesse domenica sera dal San Paolo: «Nella giornata in cui si ricordano le violenze sulle donne, voglio esprimere la mia solidarietà alla giornalista che è stata vittima di gesti intollerabili e riproveboli. Ci siamo stancate tutte e tutti. Basta alla violenza sulle donne»

