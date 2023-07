Elisabetta Gregoraci infiamma il palco di Battiti Live, il look super sexy divide il web: «Vergogna». Costo e marca dell'abito

Elisabetta Gregoraci ieri ha incantato sul palco di “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Al fianco della showgirl, che è per il settimo anno al timone della rassegna musicale, Alan Palmeri con la partecipazione di Mariasole Pollio. Al di là delle esibizioni dei cantanti a lasciare senza fiato i telespettatori è stata la conduttrice.

Temptation Island 2023, come è andata a finire tra Giuseppe e Gabriela? «Lei è una falsa e bugiarda». L'indiscrezione “smaschera” la coppia

Elisabetta Gregoraci mozzafiato a Battiti Live: il costo dell'abito

Poco spazio all'immaginazione, Eli si mette in bella mostra. Un abito lungo e nero Dan More dalla scollatura generosa (incrociato sul fronte e sul retro) e dalle lunghe trasparenze che mostra il fisico scolpito della conduttrice. Il design presenta un bodysuit integrato e gonna a semi sirena con strascico completamente trasparente. Ad arricchire l’abito cut out un’iconica testa di pantera in metallo e oro Swarovski. Il costo è pari a 1.350 €. Il nome dell’abito, per chi volesse acquistarlo, è Black cross neckline gown dress. Un look decisamente sexy e sensuale che ha lasciato senza fiato il pubblico del web.

Le reazioni web

«Scollatura volgare, non mi piace. Con un fisico così in forma avrebbe potuto essere più raffinata e sempre moderna» si legge sul web. «È una bellissima donna non vedo perché deve mettersi così… Mi spiace perché è molto bella anche senza essere così volgare» si legge in un altro commento. ma la verità ce la svela un fan: «Quel vestito non ha fatto ascoltare nemmeno mezza canzone a quel poveretto di mio marito!».