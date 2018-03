Addio a Fabrizio Frizzi, folla alla camera ardente alla Rai. Il saluto del suo pubblico: «Era uno di casa»

Non solo personaggi del mondo dello spettacolo ma anche gente comune, il suo pubblico, che lo ha seguito ed amato in 40 anni di carriera televisiva. «Era una persona semplice - commenta Stefano, tra i primi ad essere arrivato questa mattina - e lo è sempre stato. Ci mancherà la sua semplicità». «Era uno di casa per tutti noi». Una lunga fila di persone in coda davanti alla Rai di viale Mazzini per partecipare alla camera ardente di Fabrizio Frizzi, il celebre conduttore televisivo morto ieri a 60 anni a Roma. Non solo personaggi del mondo dello spettacolo ma anche gente comune, il suo pubblico, che lo ha seguito ed amato in 40 anni di carriera televisiva. «Era una persona semplice - commenta Stefano, tra i primi ad essere arrivato questa mattina - e lo è sempre stato. Ci mancherà la sua semplicità». «Era uno di casa per tutti noi».

Diversi volti noti sono giunti alla camera ardente per rendere omaggio all'amico e collega tra cui Giovanni Malagò presidente Coni, Luca Cordero di Montezemolo, Flavio Insinna, l'attore Alessandro Haber, il fratello di Fabrizio Frizzi, Fabio, l'attrice Bianca Guaccero, Beppe e Rosario Fiorello.



I funerali invece si terranno domani mattina nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo.

«Di solito l'ambizione è quasi sempre negativa, è una ricerca del potere assoluto, invece per Fabrizio si trattava di un'ambizione umana. Era una bella persona, non ho avuto modo di conoscerlo bene, però le poche volte che l'ho incontrato è stato dolce, delicato e altruista», ha detto Alessandro Haber uscendo dalla camera ardente.



Luca Cordero di Montezemolo: «Fabrizio Frizzi ha saputo entrare nelle case degli italiani. Lo devo ringraziare non solo come Telethon, che è la cosa più importante: dieci anni di grande impegno. Lo devo anche ringraziare perché quando c'era una vittoria della Ferrari Fabrizio era sempre il primo a telefonare per fare i complimenti e con un sorriso diceva: 'Avanti, avanti così!'. Sono vicino con molto affetto a sua moglie che in questo periodo è stata eccezionale e mando un bacino alla figlia Stella».



«Era una persona buona, un uomo perbene, mi dispiace tantissimo. Però lui aveva sempre quel bel sorriso, conserviamoci quello», ha detto Giulio Scarpati .





IL SUO PUBBLICO

Vincenzo Pellegrini, 48 anni, è stato il primo ad arrivare questa mattina alle 6 con in mano una grande foto che lo ritrae, bambino, accanto a un giovanissimo Frizzi: «Era il 1983 - ricorda - e Fabrizio era all'inizio della sua carriera. In questa occasione stava premiando noi ragazzini al termine di una manifestazione sportiva svoltasi al San Giuseppe Calasanzio, la stessa scuola che lui aveva frequentato». Nella foto, Frizzi con i suoi tanti capelli ricci di ragazzo, firmava autografi appoggiandosi a un'autoradio. «Sono cresciuto a pane e Frizzi, tra 'Il barattolò e 'Tandem' e non l'ho mai considerato un personaggio famoso, era uno di noi. Ho iniziato a seguirlo che ero bambino e ho finito oggi che sono un uomo».

Martedì 27 Marzo 2018, 09:49 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 11:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA