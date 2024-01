Gigi Riva, camera ardente allo stadio di Cagliari. Domani i funerali ​nella Basilica di Bonaria

Camera ardente allo stadio di Cagliari per contenere la folla che vorrà rendere l'ultimo omaggio a Gigi Riva, il bomber dello scudetto scomparso ieri sera all'età di 79 anni. Mentre i funerali si terranno domani pomeriggio nella Basilica di Bonaria. La decisione è stata presa da familiari, Comune e Prefettura durante una riunione questa mattina. Ancora da definire gli orari. Alla base della scelta la necessità di un luogo anche simbolico per accogliere le migliaia di persone che saranno a Cagliari per salutare Rombo di Tuono.