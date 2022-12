Gf Vip, Antonella Fiordelisi è la favorita del pubblico. E scoppia il 'caso Televoto': cosa sta succedendo

Antonella Fiordelisi è risultata la preferita del pubblico con il 45% delle preferenze, ma qualcosa sembra non tornare. Durante la diretta di lunedì 26 dicembre sui social, che da giorni davano come favorita Oriana Marzoli, è comparso l'hashtag #televototruccato.

Accuse pesanti

La venticinquesima puntata del Grande Fratello Vip non ha avuto grandi colpi di scena tranne al momento di conoscere l'esito del televoto. In nomination per il preferito c'erano: Sarah Altobello, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

Per tutta la settimana sui social sono comparsi dei sondaggi che davano come favorita Oriana Marzoli eppure il verdetto del televoto è stato chiarissimo: Antonella Fiordelisi è la favorita del pubblico con il 45% delle preferenze. Un risultato che ha stupito tutti, anche Giulia Salemi.

La conduttrice, interpellata da Alfonso Signorini ha così commentato: «E' molto strano Alfonso, perchè il web per la maggior parte è contro Antonella», lapidario il commento del giornalista: «Questa è la prova che il giudizio del web non rispecchia il giudizio dei telespettatori». I

l risultato non è stato apprezzato dai social che hanno mandato in tendenza l'hashtag #televototruccato insinuando che siano stati attivati dei bot per far risalire la Fiordelisi nelle preferenze.