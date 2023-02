Gf Vip, Gianluca Benincasa entra nella Casa? Ecco l'escamotage pensato da Signorini

Gianluca Benincasa potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip, nonostante tutto. Dopo le minacce di denuncia per stalking del padre di Antonella Fiordelisi, Benincasa, ex dell'influencer potrebbe fare comunque ingresso nel reality, senza nemmeno rischiare provvedimenti legali. A lanciare qualche indizio è lui stesso, dalle sue storie di Instagram dove ha postato frasi criptiche e un countdown.

Oltre a questi sospetti su Twitter è apparso un post in cui si dice che Alfonso Signorini, che avrebbe voluto molto Benincasa nel reality, avrebbe anche pensato a un escamotage per la sua partecipazione. Signorini ha chiesto ad Antonella chi vorrebbe vedere nella casa tra i suoi ex, tra Chiofalo e Benincasa e lei stessa ha risposto Gianluca facendo in questo modo cadere la diffida. A livello legale pare che se avesse chiesto di non vedere nessuno dei due si sarebbe potuto far valere una diffida, ma in questo caso no, visto che di fatto i provvedimenti sono stati presi dal padre di Antonella e non dalla stessa Fiordalisi.

Intanto al Gf potrebbe esserci anche il ritorno di Milena Miconi. La concorrente che aveva deciso di allontanarsi per qualche giorno dal reality dopo essere stata informata della morte improvvisa del suo manager Alessandro Lo Cascio, pare voglia rientrare nonostante il lutto.