Gf Vip, Raffaella Fico (quasi) senza vestito. La Ricciarelli: «Non ha gli slip»

La terza ad entrare nella casa del Gf Vip è Raffaella Fico, di professione ex gieffina e ex di Mario Balotelli.Arriva in un mini dress (in realtà manca totalmente la parte sotto) bianco, si lancia tra le braccia di ballerini possenti per avventurarsi in un conturbante balletto. Poi l'ingresso dalla porta rossa. Ad attenderla Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo che rimane senza parole per la bellezza della Fico e continua a far girare la sua sedia a rotelle. Raffaella agli sguardi insistenti della Ricciarelli si giustifica: «Questo è un costume di scena so che devo cambiarmi, sono troppo scoperta».

Raffaella Fico, il suo ingresso

Quindi 5 minuti e torna nella nuova mise, stavolta è nei colori pastello un verde acqua ha scelto la showgirl, ma non la copre di più. «Non porta le mutande» sconvolta Katia Ricciarelli commenta, Manuel sempre più sudato, ma raffaella smentisce.