Gf Vip, la sorpresa ad Aldo Montano: il video del figlio commuove anche i telespettatori

Il Gf Vip parte con una sorpresa per Aldo Montano. Il campione da 5 medaglie (1 oro, 3 argento e 2 bronzo) racconta la sua storia emozionato. La storia di una dinastia di schermitori, papà Mario e nonno Aldo non gli hanno lasciato scelta per lo sport da praticare. «Mio nonno mio papà erano tutti schermitori e sono cresciuto con il sogno di diventare campione... per forza. Non me ne sono accorto che mi stavo innamorando della scherma, non ricordo il giorno in cui una mamma ti accompagna a fare sport io sono nata in palestra, non ho mai pensato a nessun altro sport».In questi giorni nella casa con i suoi compagni ha voluto parlare anche di quei momenti in cui era campione e tutti lo cervano. «Nella vita ti capita che hai un obiettivo lo insegui poi una volta che stai sopra ti inseguono le persone e la testa ti lascia e devi chiedere aiuto e quando chiedi aiuto è li che hai vinto davvero».

Messaggi importanti che continua a dare nelle clip: «Se credi in te stesso con la massima convinzione ottieni risultato» ha voluto raccontare anche di quando ha lasciato lo sport. «Un brutto il momento perchè da quel punto in poi c'è solo da guardarti indietro e non avanti»

Gf Vip, la storia di Aldo

È un atleta Aldo, «ma ora non sono a quei livelli ora futuro con apprensione. Ora parte il momento della battaglia della vita interessante. Ho una famiglia appena formata sarei orgoglioso e sono la mia forza. I miei figli? Voglio che abbiano sogni propri obiettivi propri e scopi propri».

Alfonso Signorini entra dallo studio «Sai cosa c'è Aldo noi che ti amiamo ti conosciamo come campione ed ora è bastata una settimana nel Gf Vip per scoprire la sensibilità di Aldo, si vede da come stai vicino a Manuel, dai consigli che dai ai tuoi compagni, e la fragilità che stai dimostrando su un campione della tua stazza è bellissima da vedere».

Nella stanza SuperLed, arriva la sorpresa

Aldo spiega i suoi progetti per il futuro: «Entrare nella casa tempo per pensare al mio futuro ho tanti interessi e strada è delineata devo capire modi e tempi sono ancora un atleta ma ho molti acciacchi e prenderò questo anno per riprendermi, devo fare degli interventi, e nella mia testa c'è ancora di fare qualche gara».

Si torna a parlare di famiglia: «Dietro al mio successo c'è una grande famiglia, senza moglie e i miei figli non sarei arrivato dove sono. Mia moglie mi ha spinto tanto, anche ora in età matura è lei che mi dà la forza, è una sportiva e anche lei sa cosa vuol dire».

Il video che commuove il campione

Apre la scatola spinto da Signorini Aldo e c'è un body che indossava il piccolo Mario, la sera prima. le lacrime non si trattengono e il campione dice: «Lui non sarà mai obbligato a diventare schermitore ma lo manderò in palestra fin da piccolo, ma l'unica mia vera grande speranza è che sia felice e abbia interesse per qualcosa».

Poi parte il video, nella telecamera la bellisima Olga Planchina, moglie di Aldo che fa un cenno di stare in silezio: «Ciao amore... fa la ninna». E la telecamera si sposta sul piccolissimo Mario, l'appena arrivato in casa Montano. Niente Aldo si scioglie.

Poi Alfonso lo manda in giardino perchè le sorprese non sono finite.

Arriva la sorella Alessandra che si compliementa con il fratello «I valori che trasmetti sono stupendi, sport famiglia».