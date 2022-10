Non solo il caso Marco Bellavia, al GF Vip ieri sera si è parlato anche del matrimonio aperto di Giaele De Donà. Carolina Marconi ha raccontato che la De Donà passa qualche settimana con suo marito e poi gli dice "amore mio ora vado in vacanza con le mie amiche". Ha detto che si diverte più in vacanza con le amiche che con il marito. Ha poi aggiunto che il compagno paga tutto per tutti».

Giovanni Ciacci, chi è lo stylist eliminato dal Gf Vip dopo il caso Bellavia. Dalla Ventura a Corona: «Ti sei fatto riconoscere»

La vacanza lusso a Capri

Signorini ha confermato la tesi secondo la quale il marito di Giaele pagherebbe le vacanze alla moglie e alle amiche: “Guardate che il marito è ben contento di questa situazione. Perché Giaele De Donà quest’estate è stata a Capri a fare un week end con una ragazza di cui non faccio il nome. E che in tre giorni a Capri tra barche, elicotteri, e champagne hanno speso 30.000 Euro e che il marito è stato ben contento di pagare anche per la sua amica“.

Chi è l'amica

Durante la notte Giaele De Donà si è appartata con Alberto De Pisis ed Elenoire Ferruzzi ed ha voluto fare delle precisazioni: “Amore hai visto Alfonso che ha parlato della vacanza a Capri costata più di 30.000 Euro. Sì è stata fatta con chi sai tu. La persona che conosciamo entrambi e che è popolare. Tutto ok, però non mi va che passi che lei si fa pagare le vacanze da mio marito. Perché lui è generoso, ma non è che paga tutte le vacanze a tutti. Che poi quella cosa della vacanza lì è riferita ad un mese in cui ho speso una determinata cifra. Alcune cose le ho pagate io, altre la mia amica e altre ancora in collab. In un mese sono arrivata a spendere tot. Questa mia amica qui non ha problemi di soldi e si può pagare tutto da sola fidatevi. Non è che mi voglio giustificare, però voglio dire le cose come stanno“.

Dopo qualche ora l'amica in questione è venuta alla luce. Taylor Mega ha pubblicato una storia su Instagram dove ha scritto: “In realtà ognuna si era pagata il suo, ma ok. Comunque viviamo tutti l’amore in maniera differente. Giudicare ancora una persona per come ama mi pare folle nel 2022“.

Chi è il marito

Ma chi è il facoltoso marito di Giaele? Bardford Beck è nato nel 1977, ha 45 anni ed è un imprenditore americano laureatosi in ingegneria aerospaziale. È diventato il Ceo diUnited Aeronautical, una società che si trova North Hollywood, in California, e che si occupa della progettazione e costruzione di materiale aeronautico. Il suo nome è abbastanza noto negli States e la sua azienda può vantare collaborazioni con diversi paesi europei, tra cui spunta anche l'Italia.