Gianni Sperti vittima di minacce sui social: «Te ne pentirai». E lui risponde così

Gianni Sperti, l'opinionista di Uomini e Donne, ha sottolineato più volte che, da quando la dama Aurora Tropea è tornata a far parte del programma, sono aumentate le minacce da parte degli haters sui social.

Nelle ultime ore, Sperti ha pubblicato nelle sue Instagram stories uno screen di una minaccia che ha ricevuto da parte di un utente.

Andiamo a vedere cosa è successo.

Gli animi dei protagonisti a Uomini e Donne spesso si infervorano e anche Gianni Sperti si è ritrovato ad alzare i toni durante le discussioni. Ma alle minacce, l'opinionista non ci sta. «Ho deciso di pubblicare una delle tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditore poche parole. Ps: non ho paura di niente e di nessuno», ha commentato Gianni Sperti.

Il commento che l'opinionista ha ricevuto su Instagram è stato pungente. «Te ne pentirai. Sono stato chiaro? Smettila di insultare Aurora», ha scritto un utente.

L'opinionista, ancora una volta, si è trovato a fare i conti con una serie di cattivi messaggi che gli sono stati recapitati sui social.

Quali provvedimenti prenderà Gianni Sperti? Non ci resta che aspettare.