Giorgio Marchesi racconta a Oggi è un altro giorno un retroscena di guerra: «Me lo hanno raccontato i miei nonni»

Giorgio Marchesi ospite a Oggi è un altro giorno parla di questi tempi difficili e ricorda i suoi nonni: «I miei nonni mi parlavano della guerra. Questi racconti per me erano incredibili, ma loro ne parlavano normalmente. Il mio nonno paterno era stato deportato in Germania, si dava da fare. Per fortuna gli è andata bene, quando è tornato in Italia mia nonna aveva messo al mondo mio padre. Mi raccontavano delle scene incredibili».

«Io sono stato un grande ascoltatore, queste storie mi affascinavano molto. L’altro mio nonno sparì, andò a Parigi, venne anche arrestato per una rissa. Lui era molto particolare, sposò mia nonna e durante la guerra fu arrestato a Parigi perché litigò con un bergamasco per colpa di una battuta in dialetto», ha spiegato l’attore.

Giorgio Marchesi è nel cast della nuova fiction di casa Rai, “Studio Battaglia” e ha sottolineato la grande sintonia con le sue colleghe protagoniste, da Barbora Bobulova a Lunetta Savino: «Io e Lunetta ci conosciamo molto bene anche privatamente, abbiamo lavorato insieme tantissimi anni fa ed è nata una grande amicizia, allargata anche alla famiglia».

Sulla vita sentimentale aggiunge: «Ci siamo conosciuti a uno spettacolo teatrale... A me piacciono i difetti, cerco di lavorarci sui personaggi. I super eroi vanno bene per un certo tipo di cinema, noi siamo persone e raccontiamo personaggi che compiono degli errori. Anche nella bellezza mi piacciono le imperfezioni. Il mio difetto? Ne ho tanti. Mi perdo, sono molto distratto».