Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in lacrime dopo un video dall'Ucraina: «Questa è la voce dei bambini»

Le immagini che arrivano dall'Ucraina commuovono il mondo intero ed è difficile trattenere le lacrime anche in diretta. Serena Bortone manda in onda a Oggi è un altro giorno il video della bambina ucraina che in un bunker intona la colonna sonora di Frozen e dopo riappare visibilmente commossa sottolineando la passione di questa piccola per il canto nonostante le bombe fuori.

La piccola Amelia ha intonato "Let it go", la canzone di Frozen regalando un sorriso ai tanti rifugiati. A lanciare il video dell’esibizione sui social è stata Marta Smekhova, una giornalista locale, perché voleva realizzare il sogno di Amelia: esibirsi su un grande palco. L’idea è venuta all’autrice della clip quando cercando di distrarre i bambini nel bunker ha proposto loro di disegnare. Amelia però le ha confessato che ama disegnare ma preferisce cantare. E così il primo palcoscenico della bambina è stato un rifugio antiaereo.

«Appena Amelia ha iniziato a cantare, nel bunker è sceso un completo silenzio - ha raccontato Smekhova nel post su Facebook - Tutti hanno smesso di fare quel che stavano facendo per ascoltarla. Un raggio di luce. Anche gli uomini non sono riusciti a trattenere le lacrime». Il video pubblicato con il permesso della madre di Amelia e la promessa che «molte persone lo vedranno» sta ottenendo l'effetto sperato. Migliaia le condivisioni e i commenti emozionati sul web.