Gomorra, Marco D'Amore non sarà presente nello spin-off: «L’ho appreso come voi dai social»

Marco D'Amore non sarà presente nello spin-off di Gomorra: «L’ho appreso come voi dai social».

«Ciao a tutte e tutti 🖤 Con questo post volevo rispondere alle centinaia e centinaia di persone che da giorni mi scrivono chiedendomi conto dello spin-off di Gomorra… non ne so nulla, l’ho appreso come voi dai social…🤷‍♂️ Per quanto mi riguarda la mia esperienza (FANTASTICA) su Gomorra è terminata a novembre 2021, all’indomani della messa in onda della prima puntata della quinta stagione. Ho partecipato dando tutto me stesso, in otto anni di lavoro, come attore prima e come regista e direttore artistico poi, fino a quando, insieme, non abbiamo portato a compimento il nostro viaggio. Ora viene un futuro di nuove avventure che vi racconterò a breve e spero potranno emozionarvi … that’s all folks 😊 #bonajurnatatuttquant».