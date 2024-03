Grande Fratello, Perla gelosa di Mirko e Shaila Gatta: il dettaglio notato durante la pubblicità e le parole (al veleno) dell'ex Velina

La terzultima puntata del Grande Fratello è giunta al termine, consolidando Massimiliano Varrese come terzo finalista e l'uscita di Anita e Paolo dal gioco ad un passo dalla finale. C'è stato, ovviamente tempo anche per Perla per salutare il suo amato Mirko che, a quanto ha rivelato Alfonso Signorini, si è dato alla pazza gioia durante un party in cui sembrerebbe essere stato assediato da Shaila Gatta, ex velina di Striscia la Notizia. Alla Vatiero non è sfuggito proprio nulla, come ha rivelato durante la pubblicità ai suoi amici coinquilini: «Sai cosa ho notato prima? Che nella prima foto aveva un cocktail, nella seconda un'altra bevuta. Quindi la cosa tra loro è durata un po‘».

Perla ha iniziato a mostrare un po' di gelosia nei confronti del suo Mirko, ma ancora non sa cosa Shaila aveva detto proprio di Brunetti solo qualche settimana fa.

Le parole di Shaila Gatta

Shaila Gatta aveva rivelato cosa pensava del concorrente del Grande Fratello, Mirko Brunetti solo qualche settimana fa in una puntata di 361 Lounge: «Da premettere che io non ho stima per gli uomini in generale, però adesso stiamo parlando del Grande Fratello e mi attengo a quello. Questo Mirko Brunetti è il tipico ragazzetto di oggi. Cosa intendo? Sì, il bello che non balla per nulla. Un classico pesce al brodo. A Napoli diciamo così per dire che è un ragazzo che non si muove. Lui ha due belle donne vicino con un grande carisma e io mi domando come loro possano ancora dargli spago. Mirko è un pesciolino, che sta fermo come un tipico bamboccione. Poi però è uscito dalla casa del GF e adesso si è ricordato che ha un carattere. Per me gli uomini così. Perla Vatiero si è esposta con lui, lei merita un uomo alla sua altezza, non un ragazzino senza coraggio. Lei prova amore, ma lui secondo me sta usando la cosa e gli piacciono le telecamere».

Che cosa sarà cambiato, visto l'interesse sbocciato durante la festa dove sono stati paparazzati insieme? D'altro canto Mirko ha cercato di spiegare la situazione e ha ribadito il suo amore per la dolce Perla che rivedrà tra poco meno di una settimana.