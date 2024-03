Grande Fratello, Signorini contro Alessio Falsone: «Hai detto una stron**ta». Lui sbotta: «Non lo accetto»

La semifinale del Grande Fratello si apre con un rimprovero di Alfonso Signorini ad Alessio Falsone. Il fidanzato di Anita Olivieri, nei giorni scorsi ha definito Perla Vatiero "un bell'animale", parole che non sono andate giù al conduttore. Ma andiamo con ordine.

In un clima goliardico tra i maschi della casa del Grande Fratello, Alessio Falsone ha definito Perla Vatiero un «bell'animale». Definizione che non è stata apprezzata da Alfonso Signorini che durante la diretta di giovedì 21 aprile ha deciso di condannare.

«Alessio - dice Alfonso - visto che tu hai questo eloquio non ti sembra di aver esagerato? Io quando a una donna voglio fare un complimento non dico che è un bell'animale». Falsone non ci sta: «No, questo non lo accetto, l'intento era un complimento non mi permetterei mai di offendere una donna, ho sempre il massimo rispetto».

«Per me hai detto una stronzata», chiude lapidario Signorini.