Marco Maddaloni: «Prima dei reality prendevo 1.400 euro al mese dalla polizia penitenziaria. Al GF sono andato per i soldi»

Marco Maddaloni è stato uno dei protagonisti di quest'edizione del Grande Fratello. L'ex campione di judo ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione al reality a causa della morte improvvisa del suocero a cui era particoalrmente legato e Marco ha scelto di stare vicino alla sua famiglia e a sua moglie che in quel momento stavano soffrendo per la perdita.

Maddaloni ha alle spalle 2 reality vinti su 3 (Pechino Express e L'Isola dei Famosi), quindi sa bene come funzionano le dinamiche all'interno di questi programmi e in una recente intervista a Chi ha rivelato chi vince secondo lui e il motivo che lo ha spinto ad accettare di prendere parte al cast del Grande Fratello: i soldi.

Andiamo a scoprire che cosa ha rivelato.

Marco Maddaloni rivela il guadagno mensile

Marco Maddaloni senza peli sulla lingua ha raccontato chi secondo lui vincerà il Grande Fratello e il motivo che lo ha spinto a partecipare.

«Chi vincerà? Beatrice, oppure Giuseppe, Perla a livello di voti la vedo molto forte. Mi hanno detto qualche volta che sono un po’ stratega, ma è diverso, a me piace il calcolo delle probabilità, in generale impazzisco per i calcoli, ogni volta che ho partecipato a un reality l’unico obiettivo era durare il più possibile per guadagnare di più», ha rivelato Marco, «Io lo dico che sono andato per quello. Mah, come sportivo i titoli ce li ho, ma non sono un calciatore e a me piace la bella vita. Nel senso che mi piace andare a mangiare fuori con mia moglie, mi piace l’idea che i miei figli stiano in piscina, ma siccome non sono un calciatore… Poi i soldi della tv li ho investiti nell’immobiliare, ma ci sono stati dei periodi in cui abitavo in 60 mq di mansardina con i miei tre figli per affittare il resto della casa e avere una rendita».

Maddaloni ha anche raccontato quanto prendeva prima della sua partecipazione all'Isola: «Quanto guadagno come campione di judo? Ora niente, prima dell’Isola prendevo 1.400 euro al mese dalla polizia penitenziaria».