Grande Fratello, Simone Coccia in lacrime: «È successo qualcosa a casa»

Martedì 22 Maggio 2018, 17:59 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel primo pomeriggioè apparso in lacrime ed è stato consolato dal suo amicoIl fidanzato della deputata Pezzopane si era appartato vicino alla piscina della casa delper fumare una sigaretta e piangere in tranquillità.«Bel discorso hai fatto prima», ha cercato di consolarlo il "Tarzan" di Viterbo. Alberto si riferiva alle parole pronunciate dai tre nominati durante il pranzo tutti insieme. A quel punto Simone ha lasciato intendere di aver ricevuto una brutta notizia dalla sorella dentro il confessionale e di non poterne parlare.Nessuno degli inquilini ha più parlato dell'accaduto e tutti si sono preparati per la diretta di oggi su Canale 5 con largo anticipo.Dalle dichiarazioni rilasciate da Barbara D'Urso, questa sera potrebbe esserci un nuovo ingresso. Si tratterebbe di una donna «bellissima e formosa».