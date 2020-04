Grande Fratello Vip, rivelazione choc di Sossio Aruta: e Denver scoppia in lacrime

Grande Fratello Vip. Sossio Aruta, la rivelazione choc: «È morto». Andrea Denver scoppia in lacrime. L'ex volto di Uomini e Donne avrebbe trasgredito alle regole del programma rivelando un fatto drammatico agli inquilini della Casa.

Come riporta il sito Blastingnews, Sossio Aruta avrebbe rivelato che Kobe Bryant, uno dei più grandi giocatori di basket della storia, è morto in un incidente in elicottero insieme alla figlia, lo scorso 26 gennaio a Los Angeles.

La drammatica notizia avrebbe colpito profondamente Paolo Ciavarro e Andrea Denver, che si sarebbe messo a piangere. A pochi giorni dalla finale, ci potrebbero essere delle conseguenze per la trasgressione di Sossio Aruta? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: 22:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA