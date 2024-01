Ilary Blasi a Verissimo: «Cristiano Iovino mi fece rivelazioni su Francesco. Relazione aperta? No, altrimenti avrebbe accettato il caffé»

Ilary Blasi ospite di Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. «Sono serena e felice», ha esordito la showgirl. «Che stupida non essermi resa conto», dice la Blasi parlando della situazione che ha portato alla separazione da Francesco Totti. «Mi sono sentita stupida quando ho scoperto tutto. Rivivere tutta questa mia esperienza è stata psicoterapeutica, un'esperienza catartica. Mi ha fatto bene. Sono più i momenti belli rispetto a quelli brutti. Non è passato tantissimo tempo, provo delle sensazioni miste: malinconia, nostaglia, tenerezza e gratitudine. Rifarei tutto», ha confessato. «Ho capito tutto quando Francesco non si presentò al mio compleanno, è stata una ferita. Le sofferenze ti aiutano a vivere diversamente, credo ancora nell'amore».

La relazione (non) aperta

«Si poteva evitare tutto questo? Forse si poteva fare in modo diverso, per mesi brancolavo nel dubbio», ha aggiunto Ilary Blasi a Verissimo. «La nostra storia l'hanno vissuta tante coppie, la differenza è che siamo persone famose ma le modalità sono sempre le stesse. Le critiche? Le condivido. Ma il primo a parlare pubblicamente è stato Francesco con quell'intervista al Corriere. Se pensava che fosse una relazione aperta poteva accettare anche quel caffé».

Il caffé con Iovino

«Il caffé con Iovino? C'è una causa in corso con Francesco, detto questo mi viene da ridere perché le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata adesso perché Cristiano è stato citato da Francesco come teste. Io Cristiano lo ringrazierò sempre, a settembre venne al Ronin in quel locale a Milano. Ma non alla mia festa, ma quella della mia agente e mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco».

Il rapporto con Totti

«Ho invitato a cena Francesco, casa è sempre aperta per lui. Se leggerà il mio libro? Totti che legge un libro (ride, ndr.). Quello che vedo ora però non è più il mio Francesco».

Ospite a Verissimo

Dopo il successo di "Unica", il docufilm di Netflix uscito il 24 novembre, Ilary Blasi torna ospite a Verissimo per raccontare nuovi dettagli sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti e per presentare "Che stupida", il suo libro in uscita il 30 gennaio.

La versione di Iovino

Del famoso caffè è tornato a parlare proprio qualche giorno fa proprio il diretto interessato. Intervistato dal Messaggero, Cristiano Iovino - questo il nome dell'uomo con cui Ilary si sarebbe vista - avrebbe smentito le dichiarazioni fatte dalla showgirl nel suo documentario, dicendo che il loro non è stato solo un caffè, bensì una frequentazione intima: «Avrei voluto continuare a non parlare dell’argomento. Mi sono infatti tenuto sempre in disparte senza dire la mia. Ci tengo molto alla mia privacy e non avrei voluto finire nuovamente in questo vortice mediatico, non solo per me, ma soprattutto per la mia famiglia e la loro. Però, mio malgrado, sono stato tirato costantemente in ballo; da ultimo con il documentario “Unica” che tutti conosciamo e a breve anche con un libro.

«Ci siamo conosciuti verso la fine del 2020, attraverso i social, in seguito ci siamo accordati per conoscerci di persona e una mostra di Banksy che in quel periodo facevano in centro a Roma. Ci vedevamo principalmente a casa mia. Ed è capitato qualche volta di vederci in negozio da Alessia (Solidani, ndr), ai Parioli», ha aggiunto Iovino. Il tutto, mentre Ilary era ancora con Totti: «Sì, era sposata ma non si può parlare di storia. Direi piuttosto di una frequentazione intima. Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi, dal momento che anche io ero spesso fuori. Nei nostri incontri non si parlava molto della sua situazione in casa, ma mi aveva fatto intendere che il suo matrimonio fosse ai titoli di coda e che vivessero praticamente da separati in casa. Altrimenti avrei sicuramente evitato una situazione del genere».