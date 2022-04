Isola dei Famosi 2022, Guendalina ed Edoardo Tavassi sbarcano a Cayo Cochinos: il web esplode: «Finalmente entrano i vincitori»

Sono finalmente arrivati a Cayo Cochinos, Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. Mentre di Patrizia Bonetti, dopo l'ustione subita durante la prova del fuoco della scorsa volta non ci sono più tracce e l'eliminazione di Antonio Zequila, il cast de L'Isola dei Famosi 2022, dopo questo doppio ingresso, è quasi completo. Tra liti e amori pronti a sbocciare sull'Isola a ribaltare gli equilibri ci penserà l'ultima coppia arrivata in Honduras.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Zequila ci prova con Jovana: la reazione in... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, Vladimir Luxuria zittisce Nicolas Vaporidis:... IL CASO Crisi Blasi-Totti? La conduttrice de L'Isola dei Famosi:...

Isola dei Famosi 2022, sbarcano Guendalina ed Edoardo

Guendalina ed Edoardo sono due forze della natura. Spotanei, divertenti e dirompenti. Arrivano e stasera e sono immuni, quindi non possono ricevere nomination ma le loro di nomination fanno impazzire il web. «Sembrano Alberto Sordi e La Sora Lella, starei ore a parlare con loro», Nicola Savino non riesce a smettere di parlare con i nuovi naufraghi.

Ci vuole #isola dei famosi tutti giorni! Fanno morire dal ridere 😂😂😂

Tanta leggerezza e spensieratezza... TOP — Domenico Pinzarrone (@DomePinzarrone) March 31, 2022

Il web si infiamma

E il web esplode. Su twitter sono centinaia i commenti che osannano il duo: «finalmente i fratelli Tavassi sono arrivati l’isola dei famosi siete voi due #isola» e anche «Ci vuole #isola dei famosi tutti giorni! Fanno morire dal ridere. Tanta leggerezza e spensieratezza... TOP».

finalmente i fratelli tavassi sono arrivati l’isola dei famosi siete voi due #isola pic.twitter.com/7vUVSYgNkR — Giulia (@chairiflettuto) March 31, 2022

La gag tra Guenda e il fidanzato

Poi Ilary Blasi per colorire ancor di più il momento decide di far "sentire" a Guenda il fidanzato Federico Perna che è in studio. «Cuore», «Ciao cuore», «Mi manchi», «Mi manchi». Edo blocca lo show: «No no voi non avete capito se non li fermate questi continuano così all'infinito. So' 'na coppia che non parlano de' niente stanno tutto il giorno a dirsi Cuore Mi Manchi - E tu di più... Ve lo giuro». Impossibile per opinionisti e Ilary Blasi non ridere.

Chi è Edoardo Tavassi

Se di Guenda sappiamo tutto, o quasi, di suo fratello non sappiamo quasi nulla.

Edoardo Tavassi nasce a Roma ed è un videomaker di 34 anni. Nelle sue storie Instagram, Edoardo ha raccontato il suo lavoro a tutti i suoi follower: «Io ho una piccola società che crea dei contenuti in ambito medico. Siamo focalizzati sulla chirurgia plastica e la medicina estetica. Io, essendo un videomaker, riprendo diversi interventi di chirurgia plastica e i pazienti prima e dopo l'operazione». La sua prima (e forse unica) apparizione in tv è legata a quando, nel 2010, era intervenuto su Canale 5 per difendere la sorella dagli attacchi al Grande Fratello. Poi, sul piccolo schermo, ha avuto meno fortuna di Guendalina. Ma sui social va forte Edoardo, è proprio su Instagram (dove ha un profilo che conta oltre 121mila follower) che condivide con i fan le sue passioni in primis è un grande tifoso della Roma, poi di serie tv, anime e videogame. Non a casa ha un tatuaggio con il volto di Walter White, ovvero il protagonista della serie tv Breaking Bad.

Che abbia ufficialmente inizio l’isola dei famosi 2022 #isola pic.twitter.com/HTSijIpD5P — ᴅɪᴀʟᴇᴄᴛɪᴄ (@dialettica_) March 31, 2022

Vita privata

Edoardo Tavassi ha avuto una relazione d’amore con Lucia Martella. Ultimamente ha fatto parlare di sé anche grazie al fidanzamento con Diana Del Bufalo, attrice, comica ed ex del comico a sua volta Paolo Ruffini. Un amore che è durato diversi mesi e precisamente da marzo ad ottobre 2020, come raccontano diverse fotografie postate su Instagram da entrambi. Al momento è single, almeno ufficialmente. Ha un cane, Rocco, insieme al quale ama immortalarsi sui social. La mamma di Edoardo e Guendalina Tavassi si chiama Emanuela Fuin, ex ragazza Coccodè di Indietro tutta, il celebre programma Rai di Renzo Arbore.