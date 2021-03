Maria Teresa Ruta rivela a Pomeriggio 5: «Tommaso Zorzi? Non ci siamo più sentiti. Ecco cosa ha fatto...». Oggi, l'ex moglie di Amedeo Goria è stata ospite nel salotto di Barbara D'Urso e ha parlato del suo dopo Grande Fratello Vip.

La conduttrice, dopo aver mostrato un filmato sul ritorno alla vita reale di Tommaso Zorzi (vincitore del Gf Vip 5), ha chiesto a Maria Teresa Ruta come siano adesso i rapporti tra di loro. L'influencer milanese e la giornalista, dopo mesi di amicizia nella Casa, si sono allontanati per la nomination di Zorzi alla Ruta. Nomination che le è costata l'uscita.

Ma adesso come sono i rapporti? Ecco le parole di Maria Teresa: «Da quando è uscito dalla Casa non ci siamo più sentiti. Abbiamo parlato, però, durante la puntata finale e dopo la proclamazione. Io non devo perdonare nessuno, avrei solo voluto che dopo la nomination mi avesse parlato. Invece ha taciuto».

L'ex gieffina ha poi rivelato i suoi progetti matrimoniali con il compagno Roberto: «Ci vogliamo sposare sott'acqua. Appena farà più caldo, lo faremo con un prete sub». Barbara D'Urso incredula: «Auguri».

