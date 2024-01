Michele Cucuzza, cosa fa oggi: «Conduco un Tg in Sicilia, qui come in California, per la Rai nessun rimpianto. La gente mi chiede i selfie»

Che fine ha fatto Michele Cucuzza? È stato uno dei volti più amati e popolari della Rai, noto per la sua lunga carriera come conduttore televisivo, per dieci anni ha guidato il TG2, per altrettanti ha animato il programma "La Vita in diretta" e per tre anni è stato volto di "Unomattina". Tuttavia, negli ultimi anni, sembrava essere scomparso dallo schermo, ma la realtà è ben diversa.

Cosa fa Michele Cucuzza

Attualmente, Michele Cucuzza è tornato nella sua città natale, Catania, dove è nato 71 anni fa e ha trascorso i primi 20 anni della sua vita. Questo ritorno è dovuto a una proposta inaspettata che ha ricevuto alla fine del 2021 da Angela Ciancio, che gli ha offerto l'opportunità di diventare direttore di Antenna Sicilia, una rete televisiva regionale, nonché di Tele Color, una rete appartenente alla stessa proprietà del quotidiano "La Sicilia". Dire che sia scomparso dalla televisione, dunque, è quanto di più lontano dalla relatà: Michele Cucuzza ha accettato con entusiasmo questa sfida e attualmente conduce un programma mattutino e il telegiornale su Antenna Sicilia. La sua nuova avventura è caratterizzata da ascolti notevoli, tra i più alti in Sicilia, e da una vivace redazione di giovani. «Ho ricominciato dall’inizio. Mi diverto moltissimo», ha confessato in un'intervista al Corriere della Sera. Nonostante le sue esperienze passate di grande notorietà, Cucuzza sembra godere appieno della sua attuale posizione. Vive in un piccolo appartamento nel centro di Catania, si alza presto ogni mattina alle 6, lavora diligentemente e si diverte con le nuove sfide che la sua carriera gli offre. Quando gli viene chiesto se si è mai sentito un divo, risponde con modestia: «Mai e poi mai. A Catania ogni tanto qualcuno passa sotto casa, citofona e saluta. Un selfie? Ok. Non ho mai smesso di essere Cucuzza».

Il Grande Fratello

Una delle esperienze più discusse in carriera è stata la partecipazione al Grande Fratello, che Cucuzza sostiene rifarebbe senza pentimenti: «Mica è una perdita di dignità per un giornalista. Guardi Giampiero Mughini che ha partecipato all’edizione di quest’anno. Penso che nella vita bisogna essere versatili. Saper fare i servizi sulla guerra del Golfo, la corrispondenza da New York, dove sono stato mandato dalla Rai 10 volte in appoggio alla redazione locale, e anche rinchiudersi in una casa assieme a sconosciuti. Ho provato tutte le esperienze, sempre cercando di dare il massimo».

La vita privata

Ma non è solo la sua carriera televisiva che lo ha reso felice. Michele Cucuzza ha due figlie, Carlotta e Matilde, che sono la sua vera gioia. Le due donne hanno intrapreso strade diverse, insegnando italiano a Parigi e lavorando nel campo della finanza a Milano, ma Michele è sempre vicino a loro, anche se fisicamente distante. Altri legami con donne, al momento, dice di non averne nonostante la sua fama di playboy. «Ecco vede, di questo argomento non parlo volentieri. Anzi, non ne parlo proprio. Attualmente sono single. Attraverso una fase di grande attività e non avrei tempo per dedicarmi a altro».

L'addio alla Rai

Nessun rimpianto per la Rai, da quello che dice: «Non mi sono accorto che fosse finita. Dopo un po’ che ne stavo lontano ho accettato la proposta di Telenorba, emittente regionale con sede a Bari. Per tre anni ho condotto un programma contenitore del pomeriggio, stile La Vita in diretta». Anche a guardarlo sembra ringiovanito, ma - assicura - nessun ritocchino: «Sono sereno e questo forse mi distende il viso. Mangio bene, faccio sport, non mi sento addosso gli anni che ho, 71. Le sembro finito? E poi qui in Sicilia, col mare davanti, sto a meraviglia. È come essere in California».