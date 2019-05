«Pamela Prati piena di debiti, ha problemi con il gioco», la rivelazione choc di Roberto D'Agostino in tv

Sabato 25 Maggio 2019, 12:34 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è piena di. A rivelare il dettaglio, che potrebbe essere la chiave di volta di tutto il caso intorno al suo matrimonio con l'inesistente Mark Caltagirone , èRoberto D'Agostino a Mattino 5Dago spiega il motivo della truffa messa in piedi dalla showgirl e dalle sue, ormai ex, agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.Pamela sarebbe nei guai, dal punto di vista economico: «Truffe con persone inventate per fare soldi. Pamela Prati versa in condizioni economiche terribili già al suo ex compagno chiedeva continuamente soldi per evitare il pignoramento dell’appartamento», così spiega D'Agostino a Mattino 5. Poi va nel dettaglio: «Ha il vizio del gioco, quindi doveva cercare di fare soldi», secondo lui Pamela potrebbe essere stata vittima della coppia di agenti, sulle prime, ma poi ha sicuramente, secondo lui, accettato le dinamiche del gioco.Dago spiega, e conferma alcune voci, che da tempo si sono diffuse sui vari siti di gossio, che Eliana e Pamela non sono nuove a questo tipo di truffe e precisa: «Creano questi profili finte tramite la loro agenzia. Basta questo per mettere in moto il giro di soldi».