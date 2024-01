Paola Perego operata d'urgenza per una neoplasia: «Sottoposta a nefrectomia parziale, prevenzione può salvare la vita»

Momenti di apprensione per Paola Perego (57 anni). La conduttrice televisiva ha rivelato tramite un post su Instagram di essersi sottoposta ad un'operazione di nefrectomia parziale per una neoplasia. Paola Perego ha inviatato tutti a fare prevenzione perché può salvare la vita e ha ringraziato tutto il team di medici e il chirurgo che l'ha operata. «Ringrazio il prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È importante fare sempre molto prevenzione, può salvare la vita» le parole postate su Instagram dalla Perego con lo sfondo di una foto in ospedale con una flebo appesa al letto.

Paola Perego operata: la vicinanza dei colleghi

In tantissimi hanno commentato il post mandandole messaggi di buona guarigione e tanto affetto, da Giulia Salemi a Mara Venier, da Alberto Matano a Simona Ventura, amica e compagna di viaggio in Citofonare Rai2. In serata poi hanno voluto esprimere vicinanza alla collega anche Paola Saluzzi, Antonella Clerici, Sandra Milo, Ezio Greggio, Adriana Volpe, Rita Dalla Chiesa. Ma che cosa vuol dire nefrectomia parziale per una neosplasia, come ha rivelato sui social la stessa Paola Perego?

L'operazione di Paola Perego: come sta ora

La nefrectomia parziale a cui si è sottoposta Paola Perego è l'asportazione di una parte del rene con il risparmio della parte sana dell'organo e l'operazione avviene nella maggior parte delle volte a causa del riscontro di una neoplasia, ovvero una formazione tumorale, una massa di tessuto che cresce in eccesso.