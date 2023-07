“Mario Paciolla. Tre anni senza verità”, il nuovo podcast in arrivo su Raiplay Sound

Prevista per sabato 15 luglio l'uscita su Raiplay Sound del nuovo podcast in 4 puntate “Mario Paciolla. Tre anni senza verità”. Il podcast, nato da un'idea di Carla Manzocchi, è dedicato alla scoperta della figura di Mario Paciolla, un attivista napoletano, collaboratore Onu, scomparso misteriosamente in Colombia dove stava partecipando ad un progetto come volontario.

Il cadavere del 33enne è stato ritrovato in un’abitazione della cittadina sudamericana. Tuttavia la morte del giovane resta avvolta da un alone di mistero visto che le cause del decesso sono ancora sconosciute.

Classe 1987, laureato in Scienze Politiche e originario del Rione Alto, quartiere collinare di Napoli, Mario Paciolla era un veterano dei progetti all'estero, dal momento che il suo lavoro lo aveva portato in Giordania, in India e in Argentina.

Da lungo tempo in Colombia, il 33enne ci era ritornato dopo le vacanze natalizie, lo scorso dicembre, per porare a termine il progetto a cui stava lavorando.

A inaugurare il podcast una prima puntata dal titolo “Mario, nostro figlio”, dedicata alle indagini in corso sull'ipotesi suicidio legata alla morte del giovane. A seguire una puntata per immergersi nell'esperienza sudamericana vissuta da Mario al fianco degli ex guerriglieri delle Farc, le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia. Ma è con la terza puntata, inititolata “Una morte, tanti interrogativi”, che lo spettatore potrà ripercorrere le ore che hanno preceduto la misteriosa morte del giovane attivista napoletano. Il quarto e ultimo episodio del podcast raccoglierà invece le tante testimonianze di affetto che hanno raggiunto i genitori di Mario.