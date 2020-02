Serena Enardu torna nella casa e si scontra con Andrea Montovoli. Scoppia la polemica: «Non ne possiamo più»

Serena Enardi torna nella casa e si scontra con Andrea Montovoli. Sui social scoppia la polemica: «non ne possiamo più». Lunedì scorso è scita dalla casa, ma Serena Enardu ha ancora qualche sassolino dalla scarpa da togliersi, l'ex corteggiatrice accusa Montovoli e Patrick di aver allontanato Pago e di averlo escluso.

Serena Enardu - che sabato sarà ospite a Verissimo - rientra nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per difendere Pago, ma in realtà fa peggio. A dispetto di quanto dica Alfonso Signorini sui social la coppia composta da lei e Pago sembra ormai aver stufato. La Enardu rientra in casa non per rivedere il suo fidanzato ma per replicare alle dichiarazioni fatte da Andrea e Patrick. Gli inquilini, infatti, proprio questa settimana avrebbero definito il percorso di Pago quasi esaurito, attribuendo la colpa a Serena. «Nessuno di voi due - dice Serena - è venuto a chiedermi un punto di vista - spiega Serena - Quando sono entrata qui Pago mi ha parlato bene di voi. Quando sono entrata c'è stata un forte pregiudizio nei miei confronti, io ora sono uscita e mi sarei aspettato un riavvicinamento da parte vostra».

Ma il vero confronto è quello avuto tra i due Vip e Pago che li raggiunge in salotto: «Voi vedete me che sto con una ragazza e ho fatto tutto sto casino solo per visibilità?» Sia Patrick che Andrea ammettono senza problemi: «in realtà sì, prima lo pensavamo, ma non di te». L'ingresso di Serena nella casa non è stato accolto positivamente dai social che si sono riversati su Twitter, in particolare, non solo a difendere i propri beniamini, ma a sottolineare di quanto sia stato inutile l'ingresso della Enardu.



io quando sento parlare ancora di Serena nonostante sia uscita dalla casa.

BASTA NON NE POSSIAMO PIÙ#gfvip pic.twitter.com/nM1o6iAT3M — ~Ann❁🍀 (@b3njaminssmiles) February 21, 2020

Voglio pago fuori da quella casa , non sopporto più le sorprese con serena , e tutto il resto , BASTA BASTA BASTA SONO PIENAH #gfvip pic.twitter.com/B4cFGns5XJ — F.G.❤️☀️ CROTALO (@LaSimos_) February 21, 2020

Serena sembrava la mamma che chiede ai bambini sulla spiaggia di giocare anche con il figlioletto. #GFVIP — Benedetta Marchini (@BeBe90) February 21, 2020

Serena talmente tanto influencer che durante la Milano Fashion Week va a parlare con Montovoli e Patrick #gfvip — Gioia🌪 (@_che_fatica) February 21, 2020

#gfvip la mia stanchezza Pago e Serena basta🙈 Signorini sei pesante pic.twitter.com/IaBrMN8iT7 — cristina rigatti (@CristinaRigatti) February 21, 2020

Ultimo aggiornamento: 23:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA