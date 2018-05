Temptation Island 2018, voci sui concorrenti: tra i tentatori potrebbe esserci Michael Terlizzi

Martedì 22 Maggio 2018, 17:33 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 17:50

sta per tornare nella nuova edizione del 2018. Ilprenderà inizio con la prossima estate in prima serata su Canale 5, ma già trapelano le primeche porteranno scompiglio in una delle isole più spiate. Le selezioni si sono chiuse lo scorso 20 maggio e sono già pronte le 6 coppie che si metteranno in gioco.I ragazzi e le ragazze trascorreranno quattro settimane separati, all’interno di un villaggio e a contatto con 12 ragazze e 12 ragazzi single. A condurre la trasmissione sarà sempre Filippo Bisciglia che sui social ha già annunciato: «Stiamo tornando». Ci sono però anche le prime indiscrezioni. Si vocifera già di ex concorrenti di Uomini e Donne: Mattia Marciano e Vittoria Deganello, Nilufar Azzadi e Giordano Mazzocca, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Nicolò Brigante e Virginia Stablum sono i nomi delle coppie più quotati.Tra i tentatori spunta il nome di Michael Terlizzi, figlio di Franco, ex concorrente de L'Isola dei famosi che in un'intervista aveva dichiarato di essere incuriosito dal programma e di valutare diverse proposte di programmi.