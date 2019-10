Temptation Island Vip, il grande ritorno: giovedì puntata speciale per scoprire tutta la verità

Ultimo aggiornamento: 19:38

Il viaggio di Temptation Island Vip : giovedì prossimo una puntata speciale per scoprire tutta la verità. Da un lato ce lo aspettavamo, dall'altro lo speravamo, il docu reality di canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi torna il 31 ottobre con una puntata speciale, per scoprire cosa è successo alle coppie, da Ciro Petrone a Nataly Caldonazzo e soprattutto per rispondere alla domanda più importante: «Pago e Serena Enardu hanno fatto pace?».C'è tanta curiosità intorno alle coppie che hanno partecipato alla seconda edizione di Temptation Island Vip Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti continuano a vivere la loro vita da slngle? Gabriele Pippo e Silva Tirado hanno fatto davvero pace? E poi ancora cosa è accaduto alle altre coppie che sono uscite dal programma insieme? Stiamo parlando di Alex Belli e Delia Duran; Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito; Anna Pettinelli e Stefano Macchi; Ciro Petrone e Federica Caputo; Damiano Er Faina Coccia e la sua Sharon Macri. Giovedì 31 ottobre nella puntata speciale chiamatascopriremo tutta la verità.