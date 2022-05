Tiziano Terzani, il figlio a Oggi è un altro giorno: «Così papà è andato incontro alla morte e io ero felice per lui»

A Oggi è un altro giorno Folco Terzani, il figlio del famoso giornalista e reporter Tiziano Terzani. L'uomo ha scritto un libro in cui raccoglie l'eredità del padre asceta e racconta che dopo la diagnosi del tumore invece di curarsi e aspettare è andato in Himalaya: «Ero affascinato nel vedere una persona che va a compimento della sua vita, che va incontro da dove è venuto».

Il figlio di Tiziano Terzani a Oggi è un altro giorno

«Aveva accettato di morire - continua Folco Terzani - e aveva preso questo tempo per capire cosa è questa esistenza. Diceva "Quando nasci sei nudo e accumuli. Non avere paura della morte perché poi riperdi tutto quello che hai accumulato". Per Folco Tiziano Terzani è stato papà e maestro. Il giornalismo gli ha dato l'occasione di girare per il mondo alla ricerca della verità.

Il libro lo ha scritto insieme al papà poco prima che morisse. «Poco dopo che lui è morto sono andato a prendere il gelato in paese e mi hanno preso per matto. Ero felice per lui perché trasmetteva di essere riuscito a fare qualcosa. Tutti dobbiamo morire. È possibile fare una vita in cui ti riconosci, non dare la colpa al mondo. Non dobbiamo continuare a fare cose che non ci va di fare».