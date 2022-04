Hu a Oggi è un altro giorno: «Soffrivo di ansia e ho iniziato a rasarmi la testa, i miei genitori hanno reagito così»

La cantante Hu, che all'anagrafe si chiama Federica Ferracuti, è ospite di Oggi è un altro giorno per raccontare gli inizi e promuovere l'ultimo disco. Sceglie di entrare con un brano di Luigi Tenco che ha amato sin da bambina perché la sua musica rappresentava una risposta alla sua inquietudine. «Per una vita mi sono sentita fuori posto, inadeguata, dovevo essere un sacco di cose», confessa.

La cantante, che è stata all'ultimo Sanremo con Highsnob, sulle note di "Abbi cura di te", racconta che quando andava a scuola non sopportava il giudizio degli altri e per stare bene ha deciso di compiere un gesto drastico: si è così rasata la testa. Lo ha fatto all'improvviso e si è presentata a casa con un nuovo look.

I genitori hanno reagito molto bene. Il papà si è messo a ridere, compiaciuto dalla somiglianza della figlia con Sinéad O'Connor, mentre la madre ha sottolineato di volere solo la sua felicità e che se lei stava bene con se stessa ed era una brava persona poteva fare quello che voleva.