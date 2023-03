Tronista di «Uomini e donne» denunciata per stalking dall'ex fidanzato

Una denuncia, un'inchiesta aperta dalla Procura, la difesa pronta a rispondere: questi sono i contorni di una vicenda che coinvolge Federica Aversano, 30enne di Santa Maria Capua Vetere, personaggio pubblico e volto televisivo noto al grande pubblico come una delle principali troniste del programma televisivo in onda su Mediaset condotto da Maria De Filippi, «Uomini e Donne».

Federica, nei giorni scorsi, è stata iscritta nel registro degli indagati per stalking.

A denunciarla è stato il suo ex compagno di vita e padre di suo figlio. Federica sarebbe accusata di una serie di reati che vanno dalle molestie agli atti persecutori, vessazioni, violenza e altro. Il suo ex consorte ha presentato contro di lei una querela agli organi di polizia del posto accompagnato dal suo legale, l’avvocato Goffredo Grasso. Il fascicolo ora è al vaglio della magistratura inquirente e del pubblico ministero della Procura della Repubblica sammaritana, Carmen D’Onofrio, che ha inviato a Federica Aversano, come prevede la vigente normativa sul Codice Rosso, una immediata convocazione.

Si tratta di un invito per essere interrogata come indagata per difendersi dalle gravi accuse che le sono state mosse richiedendo la presenza, durante il suo interrogatorio, dei suoi difensori di fiducia, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, davanti agli ufficiali di polizia giudiziaria dei carabinieri. La tronista è da poco diventata hostess di una famosa compagnia, ma insegue sempre il suo sogno quello dell’insegnamento e ciò anche dopo il programma televisivo quando e’ diventata un’influencer.