Uomini e donne, Nifular Addati e la paura per l’incidente in bicicletta

Nifular Addati ha avuto un brutto incidente in bicicletta. L’ex tronista di “Uomini e donne”, dating show di Maria De Filippi, dove ha conosciuto l'ex fidanzato Giordano Mazzocca, ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, dopo essere capitombolata con la sua bici mentre pedalava per la capitale, con grande paura per un possibile gomito rotto.



Nifular per il dolore provato ha preferito farsi portare a casa in macchina. Una volta lì ha preferito vederci chiaro e si è sottoposta a una radiografia a domicilio per sincerarsi sulle conseguenze della caduta. Dalle stories di Instagram ha mostrato i segni dell’impatto sul corpo, sottolineando che inizialmente non riusciva a muovere gomito e polso: “Non ho fratture – ha spiegato ai fan sul social - c’è solamente una lesione ai tessuti molli. Quindi ora mi compro un tutore in modo tale che sto ferma con il gomito. E si risistemerà tutto il prima possibile”.



La paura sembra passata e la Addati è tornata su Instagram per tranquillizzare i suoi follower e dare le ultime novità sul suo stato di salute: “Aggiornamento braccio, è gonfio fa male un po’ meno degli altri giorni per fortuna. Mi è arrivato il tutore, dopo un quarto d’ora ho avuto un crampo e l’ho tolto”.





Ultimo aggiornamento: 14:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA