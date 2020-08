Uomini e Donne, un'ex corteggiatrice positiva al Coronavirus: «Sarò isolata a Roma. Ho forti emicranie e spossatezza». Reduce dalla vacanza in Sardegna, l'ex bionda corteggiatrice di Luca Onestini, ha annunciato di essere positiva al Covid 19 attraverso un post su Instagram.

In vacanza in Sardegna ha contratto il Coronavirus, ora Giulia Latini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato ai suoi follower la sua potisività. ​«Ho sempre comunicato in estrema trasparenza con voi, quindi volevo dirvi che purtroppo sono risultata positiva al Covid-19 - ha scritto in un post su Instagram - per chi fosse preoccupato del mio stato di salute, non c’è da agitarsi, ho solo forti emicranie e spossatezza».

Poi si rivolgi ai leoni da tastiera in agguato: «Sicuramente molto altri faranno qualunquismo inutile dicendo cose tipo "te la sei cercata" o "ti sta bene". Fate pure. Non voglio in nessun modo polemizzare e mi prendo le mie responsabilità».

L'ex corteggiatrice di Luca Onestini ha poi comunicato che resterà isolata a Roma mentre la sua famiglia è al sicuro. «Avrò modo di trascorrere delle giornate più introspettive e meno sueprficiali rispetto all’ultimo periodo. Il resto con positività come sempre si supera» .

