Uomini e Donne, l'ex dama Desdemona Balzano lancia la frecciata a Maria De Filippi: «In quel programma finte relazioni»

Desdemona Balzano si mostra con il suo amore, Giuseppe, dopo essere stata cacciata da Uomini e Donne. La dama del trono over, che ha anche annunciato provvedimenti legali nei confronti di alcuni protagonisti della vicenda che l'ha vista coinvolta, come Armando Incarnato e Gianni Sperti, ha più volte parlato del suo rapporto con il cavaliere Giuseppe.

Tanti si sono chiesti come stessero andando le cose tra loro, fino a quando Desdemona, intervenendo sui social ha chiarito: «Molti hanno erroneamente pensato che lui mi avesse volutamente lasciato sola ad affrontare il mio rientro in studio. A Giuseppe, uscito per seguirmi, e fatto accomodare nei camerini, nessuno aveva comunicato che io ero rientrata in studio. Mentre a me avevano riferito che non riuscivano a trovarlo. Beh, sarà stato un caso! Ora siamo qui ed insieme. I momenti difficili spesso tirano fuori il meglio delle persone e questa caduta è stata la scossa che ci ha fatto capire quanto è forte il nostro legame. Il mio unico rammarico è non averlo compreso prima».

A confermare il loro amore un ultimo scatto postato dalla dama, in cui afferma: «L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni». Non tutti credono però alle parole di Desdemona, tanto che la coppia è appellata come falsi da alcuni utenti, ma la ex dama duramente risponde lanciando anche una frecciatina al programma di Maria De Filippi: «So che Uomini e Donne vi ha abituato alle finte relazioni, ma vi dimostrerò che la nostra è vera».