Esordio amaro per l’Amatori Napoli. Allo Stadio del Rugby di Cesena la prima partita del campionato di serie A termina 22 a 14 in favore del Romagna. Dovrà riflettere sulla sconfitta e analizzare gli errori l’head coach Nicola Liguori insieme al suo staff, composto da Francesco Galgani, Marco Manna e Vincenzo Barra. I galletti festeggiano nel migliore dei modi la 300esima partita ufficiale del club emiliano, mettendo a segno quattro mete, realizzate da Giannuli, al suo debutto, Pirini (man of the match), Manuzi nella prima frazione e Martinelli nel secondo tempo. Provano a sfruttare le disattenzioni dei padroni di casa e partire al contrattacco i verdeblu, che accorciano le distanze con Antonelli. Tenta l’assalto nella ripresa l’Amatori ma non basta la meta di Pascucci.