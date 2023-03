Amatori Napoli-Civitavecchia, la carica di capitan Quarto

Momenti decisivi. I napoletani e le partenopee della palla ovale si giocano un pezzo di stagione domani pomeriggio al Villaggio del Rugby Gls. Il palinsesto inizia con Amatori Napoli-Civitavecchia (ore 12.30) e a seguire toccherà alle ragazze multicolor confrontarsi con Volvera nella prima semifinale scudetto.

«Vieni a sostenere la tua città, vivi una domenica da serie A». Nel giorno della festa del papà. Fervono i preparativi a Bagnoli, si respira una vigilia elettrizzante.

«Sarà una giornata all'insegna del rugby, con le ragazze che affrontano la semifinale di andata in casa», spiega il capitano verdeblu Alessandro Quarto. «Tutto il movimento è in fermento per questa grande stagione che stanno facendo. Noi le sosterremo dopo la nostra partita», assicura il leader della XV maschile.

Last chance. «Con il Civitavecchia è l’ultimo appello ma a questo punto del campionato non possiamo pensare a nient’altro che a noi stessi. Poi quello che succederà lo vedremo soltanto alla fine della regular season», dice Quarto, che detta la linea come di consueto. «Dobbiamo mantenere alta la concentrazione e la disciplina per tutta la durata del match, perchè i nostri avversari sono una squadra cinica con un buon calciatore», avverte.

Ultime dallo spogliatoio. «Purtroppo siamo un poco corti nei tre quarti, con qualche assenza dovuta ad infortuni e altro. Siamo pronti a dare battaglia», assicura comunque il classe 1993. «Ogni incontro che affronteremo da qui alla fine della stagione sarà per noi una occasione di rivalsa», asserisce il numero 7.

Step by step. «Per risalire bisogna fare un gradino alla volta ed è quello che abbiamo intenzione di fare, pensando settimana per settimana senza iniziare a fare calcoli, giocando con la voglia e la sfrontatezza di chi ormai non ha niente da perdere», conclude Quarto (nelle foto di Luigi Petrucci).