Determinati ora più che mai. Cinque mete, altrettanti punti e otto assenti. Sono gli ultimi numeri dell’Amatori Napoli, che chiude nel migliore dei modi il 2021 con una convincente vittoria davanti al caloroso pubblico amico. Prima presenza stagionale per capitan Alessandro Quarto e successo al fotofinish per i verdeblu al Villaggio del Rugby Gls. Il club del presidente Diego D’Orazio batte Perugia 31-27 e regala emozioni. Spirito battagliero mai sopito.

Serie A-girone 3. Sfida vera in campo. Padroni di casa costretti ad inseguire (0-7 e 0-12). I napoletani prima accorciano (7-12), poi sorpassano i biancorossi (14-12), che mettono nuovamente il muso avanti (14-15). Si riprende la scena l’Amatori, allungando in maniera progressiva (21-15 e 26-15). Partita viva e vibrante. Provano a riaprire il match gli umbri (26-20), che ribaltano il passivo come già successo in precedenza nel corso dell’incontro (26-27). Spinge il pubblico e i ragazzi di Lorenzo Fusco ci credono. All’ultimo assalto la meta di Valerio Antonelli fa esplodere l’impianto di Bagnoli (31-27): controsorpasso e tripudio.

Premiati da Eugenio Mele come «Gls Player of the Match» Francesco Balzi e Kenan Crowley. «Siamo molto felici, finalmente siamo riusciti a trovare la prima vittoria stagionale: l’abbiamo cercata, sudata e meritata tutta. Chiudiamo il 2021 con il sorriso e testa alla prossima partita», spiega il mediano di mischia classe 1996. «Vittoria maturata negli ultimi minuti. Sono orgoglioso di giocare in questo team e in questa città. Poniamo le basi per il prossimo anno», osserva il possente numero 8, al primo anno all’ombra del Vesuvio.

«E’ stata una grande partita dei ragazzi, che hanno ripreso dopo due anni di stop. E’ un buon auspicio per il 2022, nonostante i tanti infortuni e gli assenti. Ci toglieremo grosse soddisfazioni», conclude entusiasta il direttore generale Gabriele Gargano. L’Amatori Napoli (nelle foto di Luigi Petrucci) ritornerà in campo domenica 16 gennaio 2022 (ore 14.30) in trasferta al Toti Patrignani contro Fiorini Pesaro.