Una domenica di rugby. «Vieni a sostenere la tua città», recita la locandina verdeblu preparata per la giornata di domani. Gli under 15 apriranno il palinsesto ovale al Villaggio del Rugby nell’ex Base Nato di Bagnoli (ore 9). Poi toccherà alle scugnizze di Matteo Rinauro (ore 12.30) contro Bisceglie, a seguire capitan Alessandro Quarto e compagni (ore 14.30) contro l’Unione Capitolina, temibile capolista con Cavalieri Union Prato a 20 punti nel girone 3.

Secondo match tra le mura amiche. «Sarà una sfida impegnativa con un elevato coefficiente di difficoltà», spiega alla vigilia Vincenzo Lo Moriello. «Lo scorso anno la Capitolina ha sfiorato l’accesso in Top 10 e storicamente ha sempre avuto un nucleo ben strutturato», prosegue il classe 1996. «Nel recente passato abbiamo disputato delle belle battaglie sportive con la Capitolina».

Stagione 2022-2023. «Il nostro gruppo è costituito dalla vecchia guardia, formato dai tanti atleti che si sono distinti nelle varie promozioni, con innesti nuovi come l’argentino Geronimo Boccazzi, l’australiano Samuel James Dolores, la seconda linea Umberto Tedeschi, che è venuto da Parma a studiare qui, il georgiano Shota Peradze, il beneventano Simone Timossi», ricorda il puteolano Lo Moriello.

«Si tratta di un anno zero con l’ingresso del tecnico argentino Nicolas De Gregori. Lavoriamo partita per partita, con l’obiettivo di far bene e crescere come gruppo. Un progetto da qui a due-tre anni per imbastire una squadra ancora più competitiva e lottare per il vertice», assicura convinto.

«Ambiente fantastico. Il coach sudamericano si è subito integrato, ha una visione del rugby vicino alla nostra: passione, valori, famiglia, club. Conosce bene l’Italia e ha vissuto un rugby di alto livello alla Benetton. Sta cercando di portare linfa nuova per innalzare il tasso di professionismo», avverte Vincenzo.

Appartenenza. «Giocavo fino allo scorso anno giocavo come terza linea. Sono all’Amatori Napoli da quando avevo 9 anni e dopo aver fatto l’intera trafila giovanile sono approdato in prima squadra. Ho subìto un grave infortunio, che ha messo in serio dubbio anche il camminare. Sono ritornato e mi è pervenuta la proposta da parte del presidente Diego D’Orazio e del direttore generale Gabriele Gargano di far parte dello staff tecnico come team manager».

Naturalmente ha accettato per spirito di servizio e con immenso entusiasmo. «Alleno le categorie giovanili verdeblu, in particolare l’under 15, insieme ad Alessandro Quarto e ai miei ex allenatori Danilo Di Tota e Lorenzo Fusco. Passo gran parte del mio tempo sul rettangolo verde», conclude felice Lo Moriello (nelle foto di Gianluca Madonna). «Domani sarà una bella giornata di rugby e il mio compleanno». Auguri di cuore.