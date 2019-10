Ultimo aggiornamento: 17:42

Dall’urna didipende il cammino degli azzurri. Risultato positivo per capitan Marco Ercolessi e compagni, che si sono qualificati all'Elite Round da primi della classe, in virtù di una migliore differenza reti. Sette punti conquistati in tre partite aldi, impianto ormai abituato ai grandi eventi, dai concerti alle finali di World League fino alle recentidi luglio con i trionfi del volley. Pari all’esordio con la Bielorussia (3-3) e doppio 4-1 all'Inghilterra e all'Ungheria. Sale l’attesa per il sorteggio del 7 novembre in Svizzera. Si scopriranno le avversarie che l’Italfutsal affronterà nell’ultimo step vero Lituania 2020. Si qualifica la prima del girone, mentre alla seconda toccherà gli spareggi.La Campania sospinge l’Italia del calcio a 5 ai Mondiali. «Siamo stati sostenuti da un PalaSele spettacolare e abbiamo superato bene il primo livello. Ora ci prepariamo a nuove sfide. Vorrei rimarcare che la Nazionale va sostenuta: chi vuole bene all'Italia deve sostenere il nostro percorso. Serve maggiore rispetto, perché i ragazzi e tutto lo staff lavorano incessantemente, giorno e notte per questa maglia», spiega il commissario tecnico Alessio Musti in conferenza stampa.Esterna la sua soddisfazione il presidente e capo delegazione Andrea Montemurro. «Grazie a tutti i ragazzi della Nazionale, allo staff, i dirigenti, al «grande» Ciccio Angelini, a mister Musti, che ha risposto con temperamento, qualità, competenza e orgoglio alla nostra prima vera sfida insieme». Ottimo il bilancio del Main Round.«Grazie 3000 volte al pubblico meraviglioso di Eboli, alla Rai che ha investito nel nostro futsal, tanto da produrre e trasmettere in diretta tutte e tre le gare, alla Figc, al presidente Gabriele Gravina, che ha creduto nel progetto, e al presidente Cosimo Sibilia, giunto a Eboli insieme a Luigi Barbiero per tifare Italia».Calore del pubblico campano decisivo e organizzazione perfetta. «Esistono delle persone fantastiche nel nostro sport e una di queste è senza dubbio Gaetano Di Domenico, presidente della Feldi Eboli, che ci ha fortemente voluto nella sua città e ci ha riservato insieme al mitico Marcello Serratore un'accoglienza unica e piena di affetto. Lo sport può fare questo, unire e rendere dei legami indissolubili . Grazie di cuore», osserva entusiasta Montemurro, che esprime pubblica gratitudine e riconoscenza all’amministrazione comunale di Eboli, nella persona del sindaco Massimo Cariello, così come all’indirizzo del comitato regionale di Carmine Zigarelli.«In questi giorni ho sofferto come non mai. Ho tifato, esultato, gridato, gioito come forse una presidente non dovrebbe fare ma la posta in gioco era troppo importante per tutto il nostro movimento ed ora avanti tutta verso il prossimo obiettivo», conclude fiducioso Montemurro. Un successo sul parquet, un trionfo sulle tribune del PalaSele, un boom di ascolti in tv. Il cammino vincente della Nazionale di Alessio Musti nel Main Round di qualificazione al Mondiale 2020 è entrato in maniera prepotente nelle case degli italiani grazie alle telecamere della RAI, facendo registrare numeri da record. Sfiorati i 100mila spettatori sulle frequenze di RaiSport+HD.All’Italia spetta proporre la candidatura, alla Uefa la scelta della prossima sede.