Canoa-polo, a Bacoli gli scudetti: Canoa Club Napoli vuole la doppietta

Conto alla rovescia nello specchio d'acqua di Bacoli per i playoff scudetto che assegneranno nel week end il titolo italiano assoluto oltre a quelli maschile e femminile Under 14.

La prestigiosa kermesse sportiva, per la prima volta, si disputerà, quest’anno sul lago Miseno sabato 29 e domenica 30 luglio. In pole position il Canoa Club Napoli che ha chiuso la prima fase della stagione a pari punti al secondo posto con i campioni in carica del Chiavari ed alle spalle del Catania leader in classifica.

Nella competizione femminile favorita d’obbligo la Polisportiva Canottieri Catania.

Alle spalle Canoe Rovigo (seconda), il Circolo Nautico Posillipo (terzo) e la Nazario Sauro di Trieste (quarto).

Leoncini bacolesi del Canoa Club Napoli che sono a caccia anche del titolo under 14 da campioni in carica uscenti.

Il programma prevede alle 17.20 la finale Under 14, alle 18 quella femminile ed alle 18.40 quella senior. Premiazione alle 20 alla villa comunale di Bacoli con il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, l’assessore allo sport Vittorio Ambrosino, Il presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak Luciano Bonfiglio, il presidente di Arus, Presidente del Centro Ittico Campano.