Connazionale di Marek Hamšík, non conosce di persona l'ex capitano azzurro ma sa bene dei suoi trascorsi, gol e record all'ombra del Vesuvio. Erede naturale di Pavel Nedved, il giocatore di Banská Bystrica ha superato nella classifica marcatori Diego Armando Maradona, vincendo due volte la Coppa Italia (nel 2012 e 2014) e la Supercoppa italiana.



Sulle orme dell'illustre predecessore, indosserà la calottina della Canottieri Napoli l'attaccante Maros Tkac, il nazionale slovacco che ha preso parte a tre edizioni degli Europei (Belgrado 2016, Barcellona 2018, Budapest 2020).



Welcome to Naples. «Arriverò a fine settembre», annuncia il neoacquisto giallorosso (190 cm x 93 kg). «Sarà la prima volta in Italia e sarà una nuova e interessante esperienza», ammette Tkac. «Sono entusiasta di approdare in un grande club con una grande storia e tradizione».



Molosiglio. Si delinea la compagine capitanata da Biagio Borrelli. Dopo l'acquisto del portiere Gianluca Cappuccio (una garanzia non solo per la serie A2 l'ex posillipino) e il ritorno di Alessandro Bernaudo (ex San Mauro Nuoto), si aggiunge un elemento importante nello scacchiere di Enzo Massa. «Sono a disposizione dei compagni e dell'allenatore per raggiungere l'obiettivo stagionale», dichiara il 24enne giocatore che ha militato nel KVP Novaky (2013-2016) e nel Primorje Erste Bank Rijeka (2016-2020).



Esprimono piena soddisfazione per il colpo di mercato il presidente Achille Ventura e i due vice Marco Gallinoro ed Ernesto Ardia. Gol e giocate di classe non mancheranno in A2 con Maros Tkac, proprio come i derby contro la Carpisa Yamamay Acquachiara, la Cesport e la Tgroup Arechi nel girone Sud. © RIPRODUZIONE RISERVATA