Castellabate, show nel nuoto di fondo: oltre duecento nuotatori in mare per celebrare i 20 anni di gare

Oltre duecento nuotatori hanno partecipato, dal 30 giugno al 2 luglio, alle competizioni di nuoto di fondo organizzate, a Castellabate, dal Circolo Nautico Punta Tresino. Gli atleti in mare hanno regalato spettacolo nelle prove Mezzofondo (3km), Fondo (5km) e del Gran Fondo (15 km) che hanno interessato l’area marina protetta di Santa Maria di Castellabate ed anche la Baia Arena di Montecorice. Annullata, invece, sabato la gara il Mezzofondo sprint (miglio) a causa della pioggia caduta nel centro cilentano.

Nella classifica generale della 3 km, la prova è stata vinta da Pasquale Angelo Giordano del Gruppo Sportivo Fiamme Oro (30’58’’), seguito da Vincenzo Caso, anche lui del Gruppo Sportivo Fiamme Oro in (31’00) e Lorenzo Cinquepalmi del Circolo Canottieri Napoli (31’02’’).

Podio femminile, invece, composto da Federica Senatore dell’Acquatica (32’15’’), Chiara Sanzullo del Circolo Canottieri Napoli (32’37’’) e Viviana Moscariello del Dream Team Salerno (37’11).

Podio maschile, identico, nella classifica generale della 5 km con Giordano che ha tagliato il traguardo in 58’45’’, il compagno di squadra Caso in 58’50’’ e, infine, Cinquepalmi in 58’51’’. Stesso discorso anche per le prime due posizioni del podio femminile con Senatore davanti a tutte in 1h05’, seguita dalla Sanzullo in 1h06’, mentre terzo posto per Sofia Carrino del Cus Salerno in 1h13’’.

Gran finale, ieri mattina, con la tappa 2023 del “Gran Fondo Italia”, con una variazione di percorso a causa delle condizioni meteomarine, che hanno spinto gli organizzatori a realizzare il campo di gara dalla Baia di Ogliastro Marina in direzione San Nicola a Mare del Comune di Montecorice. La tappa cilentana, organizzata in collaborazione con l’associazione Sintesi SSD, è stata vinta da Domenico Scaldaferri della Peppe Lamberti Nuoto Club in 2h05’, seguito da Luigi Farace del Club Atletico Kimberley in 2h07’ e da Paolo Alemagna della Peppe Lamberti Nuoto Club in 2h22’. Tra le donne, vittoria per Daniela Calvino, del Nantes Club Master in 2h07’, seguita da Alice Faccini dello Sporting Club Verona in 2h36’, e Analia San Leandro, atleta argentina del San Lorenzo De Amagro in 3h24’.

Le gare sono state organizzate dal Circolo Nautico Punta Tresino, nell’ambito del cartellone “Sport e Gastronomia nel Cilento”, con il patrocinio del Comune di Castellabate e della Federazione Italiana Nuoto, in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano e di altre associazioni locali come il Circolo Canottieri Agropoli.

«Oltre a fornire uno spettacolo emozionante per gli appassionati di nuoto, l'evento ha anche promosso uno stile di vita attivo e salutare, oltre ovviamente alle bellezze naturalistiche e non solo di Castellabate - commenta Giovanni Pisciottano del Circolo Nautico Punta Tresino – Ormai, Castellabate è una tappa fissa per gli atleti del nuoto di ondo, lo confermano i 20 anni di gare e la presenza nel corso degli anni di tanti nuotatori che hanno poi raggiunto traguardi importanti a livello nazionale ed internazionale».