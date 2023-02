Danza sportiva, a Giugliano 1.500 ballerini da tutta Italia

Si è conclusa la quarta edizione del Napoli International Championship tenutasi presso il Palazzetto dello Sport di Giugliano in Campania. La competizione di danza sportiva organizzata da Fida Italia in collaborazione con Aimb - Associazione Italiana Maestri di Ballo, ha visto la partecipazione di oltre 1.500 ballerini provenienti da tutta Italia e da alcune nazioni europee tra cui Inghilterra, Spagna e Grecia.

Due giornate piene di emozioni con tantissime discipline ballate, dal liscio unificato al ballo da sala, dalle danze standard alle danze latino-americane accompagnate da musica dal vivo con l’Orchestra Italiana di Simone Mezzapesa. Ballerini di tutte le età sono entrati in pista guidati dallo staff di una organizzazione impeccabile condotta da Nicola Amato, presidente Fida Italia.

Tra le tante gare disputate di seguito alcuni importanti risultati: Latino Americani Under 21 Classe 5 balli hanno vinto Alessandro Piersantoni e Carlotta Sannibale mentre per la categoria Over 16 hanno prevalso Paki Tufano e Diana Statzckevic. Nelle danze standard over 56 hanno conquistato il primo posto Maurizio Potera e Daniela Tortorella. Nella classe A (3 balli) ottimo il risultato ottenuto dalle coppie Carlotta Russo/Davide Mazzolena (2 posto) e Antonietta Fiume/Ciro Marciano della Latin Steps Academy diretta dai maestri Shana Monaco e Roberto Montariello. Tra i giovanissimi merita una menzione Sofia Caruso che, nell’Under 9 classe A, ha conquistato la prima posizione con Cha Cha, Samba e Rumba.