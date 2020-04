Djokovic propone un fondo di solidarietà per i tennisti in difficoltà

Novak Djokovic ha proposto la creazione di un fondo di sostegno finanziario per aiutare i colleghi meno abbienti. «Ora dobbiamo aiutare i giocatori - ha scritto Djokovic in una lettera inviata ai colleghi - Molti di loro stanno pensando di lasciare il tennis». A contribuire sarebbero i tennisti con più possibilità, quelli della top 100 in singolare e della top 20 in doppio, secondo una scala che varia dai 5mila ai 30mila dollari. L'obiettivo è raggiungere 1 milione di dollari. Una parte di questo piano di aiuto è stata svelata venerdì dal presidente della Federazione tedesca di tennis, Dirk Hordoff. Con i contributi previsti da Grand Slam e ATP, l' intero aiuto potrebbe superare i quattro milioni di dollari. «I tornei del Grande Slam hanno maggiori probabilità di contribuire con $ 500.000 ciascuno», ha aggiunto Djokovic. A tal fine, 'Nole, Nadal e Federer hanno proposto all'ATP che il 50% della dotazione ATP Finals di Londra sia assegnato al fondo di sostegno. Oppure, la ridistribuzione dei premi Australian Open 2021. Ultimo aggiornamento: 14:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA